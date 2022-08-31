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    31 Ağustos, serbest piyasada döviz fiyatları

    İstanbul serbest piyasada 31 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla dolar 18,1930 liradan, euro ise 18,2640 liradan güne başladı.
    • 31.08.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 10:24
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    31 Ağustos, serbest piyasada döviz fiyatları

    Pazartesi günü, doların satış fiyatı 18,1910 lira, euronun satış fiyatı ise 18,1870 lira olmuştu. Dün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile piyasalar kapalıydı.

    Bugün ise İstanbul serbest piyasada dolar 18,1930 liradan, euro ise 18,2640 liradan güne başladı.

    Dolar 18,1930 liradan satılıyor

    AA'nın haberine göre serbest piyasada 18,1910 liradan alınan dolar, 18,1930 liradan satılıyor. 18,2620 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,2640 lira olarak belirlendi.

    Sterlin ise güne 21,2831 liradan başladı.

    31 Ağustos, serbest piyasada döviz fiyatları #1


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