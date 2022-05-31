- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- 31 Mayıs, serbest piyasada döviz fiyatları
31 Mayıs, serbest piyasada döviz fiyatları
Haftanın ikinci gününde birinci çeyrek büyüme verisi açıklanmadan önce serbest piyasada dolar 16,3790 liradan, euro ise 17,5980 liradan güne başladı.
- 31.05.2022 - 09:34
- Güncelleme : 31.05.2022 - 10:01
İHA'nın haberine göre, son kapanışta dolar 16,39 liradan, euro ise 17,65 liradan satılmıştı.
31 Mayıs sabahında, İstanbul Kapalıçarşı’da 16,3770 liradan alınan dolar 16,3790 liradan, 17,5960 liradan alınan euro ise 17,5980 liradan satılıyor.
Sterlin ise 20,6977 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada altın fiyatları
Gram altın: 976 lira
Çeyrek altın: 1.614 lira
Cumhuriyet altını: 6 bin 577 lira
Tam altın: 6 bin 456 lira
Yarım altın: 3 bin 228 lira