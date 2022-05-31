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    31 Mayıs, serbest piyasada döviz fiyatları

    Haftanın ikinci gününde birinci çeyrek büyüme verisi açıklanmadan önce serbest piyasada dolar 16,3790 liradan, euro ise 17,5980 liradan güne başladı.
    • 31.05.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 10:01
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    31 Mayıs, serbest piyasada döviz fiyatları

    İHA'nın haberine göre, son kapanışta dolar 16,39 liradan, euro ise 17,65 liradan satılmıştı.

    31 Mayıs sabahında, İstanbul Kapalıçarşı’da 16,3770 liradan alınan dolar 16,3790 liradan, 17,5960 liradan alınan euro ise 17,5980 liradan satılıyor.

    Sterlin ise 20,6977 liradan işlem görüyor.

    Serbest piyasada altın fiyatları

    Gram altın: 976 lira

    Çeyrek altın: 1.614 lira

    Cumhuriyet altını: 6 bin 577 lira

    Tam altın: 6 bin 456 lira

    Yarım altın: 3 bin 228 lira

    31 Mayıs, serbest piyasada döviz fiyatları #1


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