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    Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

    Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

    Emeklilere 2022 yılı Ramazan Bayramı kapsamında verilecek ikramiyeler 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara geçmiş olacak.
    • 22.04.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 11:40
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    Türkiye'de milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklinin bayram ikramiyelerinin hesaplara yatıracağı tarihi duyurdu.

    27-29 Nisan'da hesaplarda

    Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

    Detaylı ödeme günleri ise şöyle:

    4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

    Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu #1


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