Hazine 2.9 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 900 milyon 900 bin lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 5 yıl (1.785 gün) vadeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli, 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede dönemsel faiz yüzde 4,31 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 458 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 283 milyon lira, net satış ise 2 milyar 300 milyon 900 bin lira olarak gerçekleşti.

PİYASA YAPICILARINDAN 982 MİLYON LİRALIK TEKLİF

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 982 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 2 milyar 900 milyon 900 bin lira borçlanmış oldu.