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    Kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 83,66, aylık yüzde 2,28 arttı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 10:25
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    Kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) endeksini paylaştı.

    Yurt dışı üretici fiyatları aylık yüzde 2,28, yıllık yüzde 83,66 arttı

    2022 yılı Kasım ayında YD-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 2,28, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 45,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,66 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 103,17 artış gerçekleşti.

    İmalat yıllık yüzde 83,64 yükseldi

    Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 85,06, imalatta yüzde 83,64 artış olarak gerçekleşti.

    Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 89,37, dayanıklı tüketim malında yüzde 81,42, dayanıksız tüketim malında yüzde 77,77, enerjide yüzde 126, sermaye malında yüzde 78,79 artış olarak gerçekleşti.

    Kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı #1

    İmalat aylık yüzde 2,30 arttı

    Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,20, imalatta yüzde 2,30 artış olarak gerçekleşti.

    Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,26 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,37 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,37 artış, enerjide yüzde 8,58 azalış, sermaye malında yüzde 3,47 artış olarak gerçekleşti.

    Kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı #2


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