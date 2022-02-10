Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerini bekliyor

ABD'de açıklanacak enflasyon verisi tüm küresel piyasaları etkisi altına aldı.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri yaptıkları açıklamada marttaki faiz artırımının büyüklüğü için bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin önemine işaret etti.

FED EKONOMİDEKİ GİDİŞATA GÖRE HAREKET EDECEK

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise dünkü açıklamasında, Fed'in faiz artışını 2015'teki hızından daha yüksek bir hızda yapmasının uygun olacağını belirterek, faiz artırımlarının ne hızda ve ne büyüklükte olacağına ise ekonomideki gidişata göre karar verileceğini kaydetti.

Enflasyon verisi öncesinde düzenlenen ihalelere gelen yüksek taleple ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket ederek yüzde 1,93 seviyelerinde dengelendi.

NEW YORK BORSASI DEĞERLENDİ

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,45, Nasdaq endeksi yüzde 2,08 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları ise yeni günde karışık seyrediyor.





AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞTE

Avrupa'da, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinden gelen şahin tonlu açıklamalar devam ederken, pay piyasalarında New York borsasına paralel yükseliş eğilimi dün de devam etti.

ECB Komite üyesi Isabel Schnabel dünkü sözle yönlendirmelerinde enflasyon beklentilerindeki yükseliş devam ederse faiz artırımının gerekli olabileceğini söyledi.

EURO/DOLAR 1.1425

Euro/dolar paritesi şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1425'ten alıcı buluyor.

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,57, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,46 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,72 değer kazandı. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde karışık bir seyir izliyor.

ASYA, ABD VE ÇİN UYUŞMAZLIĞINA ODAKLANDI

Asya'da, Çin ile ABD arasında ticaret anlaşmasına uyulmadığı gerekçesiyle artan tansiyon ve koronavirüs vakalarındaki yayılmanın hızlanması sonrası özellikle Hong Kong'da artırılan tedbirler başlıca risk unsuru olarak dikkati çekiyor.

Bugün, Hindistan Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel yüzde 4'te sabit bıraktı. Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 8,6 artarak beklentileri aştı.

Analistler, bugün ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra enerji fiyatlarının seyri ve Ukrayna ile ilgili gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini ifade ediyor.