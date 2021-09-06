Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,93 puan ve yüzde 0,20 artarak 1.471,61 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti.

TURİZM KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,23 ile ticaret oldu.

KÜRESEL ÇAPTA ENFLASYON BASKISI VAR

Analistler, küresel çapta artan enflasyonist baskılar ve ekonomik toparlamanın yavaşladığına işaret eden verilerin beklentilerin şekillenmesi açısından zorluklar yarattığını belirterek, bu durumun piyasalarda oynaklığın sürmesine neden olduğunu, TL varlıkların ise görece ucuz kalan fiyatlamalar dolayısıyla pozitif ayrıştığını söyledi.

DESTEK DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.