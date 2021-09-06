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    Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

    Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,93 puan ve yüzde 0,20 artarak 1.471,61 puana yükseldi.
    • AA
    • 06.09.2021 - 10:12
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 10:28
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    Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti.

    TURİZM KAZANDIRDI

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,23 ile ticaret oldu.

    KÜRESEL ÇAPTA ENFLASYON BASKISI VAR

    Analistler, küresel çapta artan enflasyonist baskılar ve ekonomik toparlamanın yavaşladığına işaret eden verilerin beklentilerin şekillenmesi açısından zorluklar yarattığını belirterek, bu durumun piyasalarda oynaklığın sürmesine neden olduğunu, TL varlıkların ise görece ucuz kalan fiyatlamalar dolayısıyla pozitif ayrıştığını söyledi.

    Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı #1

    DESTEK DİRENÇ KONUMU

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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