Haberler

Ekonomi Haberleri

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Merkez Bankası verilerine göre haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 7,6 milyar dolar azalarak 161,4 milyar dolar oldu.