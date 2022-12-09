TPAO, Siirt’in Şirvan ilçesinde petrol kuyusu açmaya hazırlanıyor.

Türkiye, enerji ihtiyacını kendi sınırları içindeki topraklardan sağlamak için girişimlerini artırdı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt’in Şirvan ilçesinde Şirvan-2 adlı bir sondaj kuyusu açarak petrol arayacak.

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından, Siirt’in Şirvan ilçesinde X. Bölge ARI/TPO/K/L48-D ruhsat numaralı sahada, Şirvan-2 tespit kuyusunda petrol aranacak.

Kurumlardan izin alınarak arama başlatılacak

Kamu arazilerinin kurumlardan gerekli izinler alınarak gerçekleştirilecek olan projenin bedelinin 7 milyon lira olması bekleniyor.

Sondajın amacı tespit

İHA'nın haberine göre, döner sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil sadece tespit yapılacak.

Tespitin sonucunda, ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği belirtildi.

Siirt’te TPAO petrol arayacak VİDEO

