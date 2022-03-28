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    BIST 50 endeksinde 'yukarı adım kuralı' geçerli

    Borsa İstanbul'da açığa satışta "yukarı adım kuralı"nın bugün de geçerli olacacağı açıklandı.
    • AA
    • 28.03.2022 - 08:47
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    BIST 50 endeksinde 'yukarı adım kuralı' geçerli

    Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, 24 Şubat'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.

    Borsa İstanbul'un açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca 24 Şubat-25 Mart döneminde uygulanan BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

    İŞLEMLER EN SON GERÇEKLEŞEN İŞLEM FİYATINDAN DAHA YÜKSEK BİR FİYAT ÜZERİNDEN

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

    BIST 50 endeksinde yukarı adım kuralı geçerli #1

    İŞARETLEMEYE DİKKAT

    Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."


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