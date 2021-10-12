Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’un açılışında BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,49 azalışla 1.409,42 puandan güne başlangıç yaptı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün alıcılı bir seyir izledi ve günü yüzde 1,31 değer kazancıyla 1.416,30 puandan tamamladı. Açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,88 puan ve yüzde 0,49 azalarak 1.409,42 puana geriledi.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ DÜŞÜŞTE

Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 0,51 düşüş kaydetti.

TURİZM ENDEKSİ KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

KÜRESEL BAZDA ENFLASYON BASKISI PAY PİYASALARINI NEGATİF ETKİLİYOR

Analistler, rekor seviyelere yükselen emtia fiyatlarının küresel bazda enflasyon baskısı oluşturmaya devam ettiğini, artan belirsizliklerin pay piyasalarını negatif etkilediğini söyledi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 puanın destek, 1.420 ve 1.440 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.