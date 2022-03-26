344 maden sahası ihale edilecek

MAPEG'in 344 maden sahasını ihale etmesine dair ilan Resmi Gazete'de yayınlandı.

Maden sahalarının ihalesi ile ilgili karar verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) 344 maden sahasını ihale etmesine dair ilanı, Resmi Gazete'dnin bugünkü sayısında yer aldı.

AYRINTILAR MAPEG İNTERNET SİTESİNDE YER ALACAK

Buna göre, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak ihaleye ilişkin bilgiler, ilanın yayın tarihinden itibaren en az 15 gün süreyle MAPEG internet sitesinde duyurulacak.

TEMİNAT TABAN İHALE BEDELİNİN AŞAĞISINDA VERİLMEYECEK

İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.