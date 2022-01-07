Küresel piyasalar, ABD'nin istihdam verilerini bekliyor

Küresel piyasalarda bugün gözler, başta ABD'de tarım dışı istihdam olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Çarşamba günkü şahin Fed tutanakları sonrası dün de düşüş eğiliminde hareket eden New York borsası, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleriyle kapanışa doğru kayıplarını kısmen de olsa telafi etti.

PİYASALARDA BELİRSİZLİK ARTIYOR

Analistler, Fed'in faiz artışlarıyla birlikte bilançosunu daraltmaya aynı anda başlayabileceği ihtimalinin piyasalarda belirsizliği artırdığını belirterek, konuya ilişkin açıklamaların oynaklığın azalmasında etkili olduğunu kaydetti.

FED'İN FAİZ ARTIŞI YAPMA İHTİMALİ FİYATLAMALARI ETKİLİYOR

Hafta başından bu yana Fed'in faiz artışına ilişkin beklentilerin değişmeye devam ettiğini kaydeden analistler, piyasalarda bugünkü istihdam verileri öncesinde yüzde 80 ihtimalle martta 20 baz puanlık bir faiz artışı yapılacağının fiyatlandığını dile getirdi.

ABD BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE

Dün, New York borsasında kayıplar sürse de tepki alımlarıyla kayıpların kısmen telafi edildiği görülürken, S&P 500 endeksi yüzde 0,10, Dow Jones endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Yeni günün açılışında ise ABD'de endeks vadeli işlem kontratları alıcılı seyrediyor.

AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞTE

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,35, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,72 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,8 değer kaybetti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde ise pozitif seyrediyor.

JAPONYA, ASYA'DAN NEGATİF AYRIŞIYOR

Asya'da piyasalar güne alıcılı başlasa da ilerleyen saatlerde Japonya negatif ayrıştı.

Bugün açıklanan makroekonomik verilere göre Japonya'da Tokyo TÜFE yıllık yüzde 0,8 artışla beklentileri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,30, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,37 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,03 yükseldi.

DOLAR/TL 13,80

Dolar/TL ise dün günü yüzde 1,29 artışla 13,8380’den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,80 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde TÜFE ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Almanya, kasım ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

13.00 Euro Bölgesi, kasım ayı perakende satışlar

13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı TÜFE ve tüketici güven endeksi

16.30 ABD, aralık ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar

17.30 Türkiye, aralık ayı Hazine nakit gerçekleşmeleri