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    Merkez Bankası rezervleri arttı

    TCMB tarafından, her perşembe günü olduğu gibi Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.
    • AA
    • 10.06.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 16:23
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    Merkez Bankası rezervleri arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)  toplam rezervleri, 4 Haziran itibarıyla 1 milyar 82 milyon dolar artarak 93 milyar 687 milyon dolara ulaştı.

    BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 917 MİLYON DOLAR YÜKSELDİ

    Buna göre, 4 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 917 milyon dolar artışla 49 milyar 638 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 28 Mayıs'ta 48 milyar 721 milyon dolar seviyesindeydi.

    Merkez Bankası rezervleri arttı #1

    ALTIN REZERVLERİ, 165 MİLYON DOLAR ARTIŞ GÖSTERDİ

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 165 milyon dolar artarak 43 milyar 884 milyon dolardan 44 milyar 49 milyon dolara çıktı.

    Merkez Bankası rezervleri arttı #2

    TOPLAM REZERVLER, 93 MİLYAR 687 MİLYON DOLARA ÇIKTI

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 82 milyon dolar artarak 92 milyar 605 milyon dolardan 93 milyar 687 milyon dolara yükseldi.

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