Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Borsada BIST 100 endeksi, Ramazan Bayramı arifesi olması dolayısıyla yarım gün işlem gördüğü çarşamba gününü yüzde 0,24 düşüşle 1.441,33 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre haftaya yüzde 0,54 artışla 7,78 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 1.449,10 puana yükseldi.

Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,66 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,50 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,19 ile spor oldu.

PAY VE TAHVİL PİYASALARINDA OYNAKLIĞI ARTIRABİLECEK NEDEN

Analistler, koronavirüs salgınıyla sarsılan ekonomilerdeki toparlanma işaretleri ve emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist endişeleri gündemde tuttuğunu belirterek, bu durumun beraberinde getirdiği ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına daha erken başlayabileceği beklentilerinin pay ve tahvil piyasalarında oynaklığı artırdığını söyledi.

İSRAİL'İN FİLİSTİN'E SALDIRILARI NEDENİYLE ARTAN JEOPOLİTİK RİSKLER TAKİP EDİLECEK

Bu kapsamda Fed'in 27-28 Nisan'da gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanaklarında sıkılaştırma adımlarının zamanlamasına ilişkin ipuçlarının aranacağını aktaran analistler, öte yandan İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle artan jeopolitik risklerin ve konuya yönelik haber akışının yakından takip edileceğini kaydetti.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, bugün teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.