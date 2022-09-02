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    Akaryakıtta çifte indirim

    Akaryakıtta çifte indirim

    3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 1,51 TL, motorin grubunda ise 2,41 TL fiyat indirimi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 09:44
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    24 Şubat tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor.

    Bu kapsamda Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarında da bazen düşüş, bazen de yükseliş yaşanıyor.

    Sürücülere müjde

    Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

    Son olarak sürücülerin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarıyla ilgili sevindirici bir haber geldi.

    Akaryakıtta çifte indirim #1

    3 Eylül'den itibaren geçerli olacak

    Hem benzine hem de motorine 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor.

    Buna göre benzin grubunda 1,51 TL, motorin grubunda 2,41 TL fiyat indirimi bekleniyor.

    Benzinin litresi 20,13 lira

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,85 lira.

    Benzinin litresi ise ortalama 20,13 liradan satılıyor.

    Akaryakıtta çifte indirim #2


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