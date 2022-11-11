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    Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emin olun enflasyonun etkisinden koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Enflasyonu sarmala dönüştürmeyecek bir düzende kalacağız" dedi.
    • 11.11.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 10:48
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    Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

    Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

    Bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 asgari ücret zammına değindi.

    Enflasyonun etkisinden koruyacak bir asgari ücret belirleneceğini bildiren Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

    "Enflasyonun etkisinden koruyacak bir asgari ücret belirlenecek"

    "Milletvekili arkadaşların talebi 5 bin TL'ydi asgari ücrette, 5 bin 500 TL oldu. Neden oldu, enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek için. Temmuzda enflasyona karşı ücretleri koruyucu düzenleme söz konusu değildi ama reel ücrette erimenin tablosunu görünce müdahale etmemiz gerektiğini ortaya çıktı. Şimdi de aynı şeyi yapacağız.

    Sizin beklentiniz nedir bilmiyorum ama emin olun enflasyonun karşısında reel ücreti gerileten etkisini ortadan kaldıran bir asgari ücreti gerçekleştireceğiz. Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız.

    Temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz ama herkes bilsin ki Türkiye emekçilerini enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz."

    Vedat Bilgin den asgari ücret açıklaması #1


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