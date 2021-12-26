Bitcoin 50 bin dolar sınırında

Küresel piyasaların Noel tatilinde olması nedeniyle, kripto paralarda da sakin seyir sürüyor.

Kripto para piyasasının en hareketli para birimi Bitcoin haftaya 46 bin 895,2 dolar seviyesinde başlayarak 51 bin 795 dolar seviyesine kadar çıksa da kritik seviye olan 50 bin dolarda tutunamadığı görüldü.

Küresel piyasaların Noel tatilinde olması kripto paralarda da sakın seyrini sürdürüyor.

DİĞER PARA BİRİMLERİ DE DURAĞAN

Önde gelen diğer kripto paralardan Ethereum 4 bin 027,95 dolardan, Binance Coin 540,71 dolardan, Tether 1,0005 dolardan, Solana 193,385 dolardan ve Cardano ise 1,4188 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

Kripto para dünyasında sınırlı alçalış ve sınırlı yükselişlerle yatay seyir gözleniyor.