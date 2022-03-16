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    3600 ek gösterge için ikinci toplantı bitti

    3600 ek gösterge düzenlemesi için ikinci toplantı bugün yapılacaktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlık ettiği ikinci toplantı tamamlandı.
    • AA
    • 16.03.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 12:43
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    3600 ek gösterge için ikinci toplantı bitti

    Bu yıl içinde hayata geçirilmesi hedeflenen düzenleme hakkında ilk toplantı 16 Şubat'ta yapılmıştı. Kamu çalışanlarının maaşlarını ve emekli ikramiyelerini iyileştirecek 3600 ek gösterge düzenlemesinin ikinci toplantısı yapıldı.

    İlk toplantıda teknik çalışmaları tamamlanan düzenleme ile ilgili ikinci toplantıda talepler dinlenerek ayrıntılar değerlendirildi.

    3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine yönelik çalışmalar sürüyor.

    Düzenlemeyle ilgili ikinci toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Memur-Sen'den 11 sendika temsilcisiyle bir araya geldi.

    3600 ek gösterge için ikinci toplantı bitti #1

    3600 EK GÖSTERGENİN KAPSAMI

    Düzenleme polis, sağlık personeli ve din görevlileri ile birlikte bir çok meslek grubunu kapsayacak. Memur maaşlarına, emekli aylık ve ikramiyelerine etki edecek.


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