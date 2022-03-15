3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın

3600 ek göstergenin içeriği ve kapsadığı alanın belirlenmesine yönelik yapılan toplantılardan ikincisi yarın gerçekleşecek.

3600 ek gösterge konusu netleşince memurların maaşları, emekli aylıkları ve ekmekli olduklarında aldıkları tazminat oranlarında kayda değer artışlar yapılacak.

3600 EK GÖSTERGENİN İKİ TARAFI: HÜKÜMET VE MEMUR-SEN

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını yarın yapacak. Yüzbinlerce kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor.

İLK TOPLANTI BAKANLIKTA YAPILMIŞTI

İlk toplantısını 16 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, yarın ikinci kez toplanacak.

TOPLANTIYA VEDAT BİLGİN BAŞKANLIK ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında ve Bakanlığın ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

3600 EK GÖSTERGENİN VERİLECEĞİ KADRO VE UNVANLARA DAİR MÜZAKERE YAPILACAK

Toplantıda, Hükümet ve Memur-Sen yetkilileri, 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlara dair müzakerelerini sürdürecek.

"SÜRECİN HIZLANMASINI BEKLİYORUZ"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, ek gösterge uygulamasının, memur maaşı, kamu emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde bir hesaplama yöntemi olduğunu söyledi.

Ek gösterge rakamlarının kadro, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğini belirten Tonbul, ek göstergenin yüksek olmasının emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geldiğine dikkati çekti.

3600 EK GÖSTERGELERE AİT DÜZENLEMENİN BİR AN EVVEL YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge ve göstergelere ait düzenlemenin bir an evvel yasalaşmasını beklediğini vurgulayan Tonbul, şöyle konuştu:

"Kamuda ek göstergeler kadro unvanı, derece ve eğitim durumu itibarıyla düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, düzenlemede polis memurlarında derece ve ikili eğitim durumu ayrımının, hemşire ve imam-hatiplerde derece ve üçlü eğitim durumu ayrımının devam edip etmeyeceğini merak ediyoruz.

BAZI HİZMET SINIFLARINDA EK GÖSTERGELERİN TEKRAR DÜZENLENMESİ GEREKECEK

Bununla birlikte, 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesiyle genel idari hizmetler sınıfı, göstergesiz memurlar, yöneticiler, avukatlar ve teknik hizmetler sınıfındaki çalışanların da ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi gerekecek.

DÜZENLEMENİN MAYIS AYINDA GÜNDEME GELMESİ BEKLENİYOR

Memur-Sen olarak taleplerimiz hazır. Hükümetten, düzenlemenin kapsam ve içeriğine dair teklifini açıklamasını bekliyoruz. Hükümetin teklifinin ardından ek göstergelere dair taleplerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Sürecin hızlanmasını ve düzenlemenin söylendiği gibi mayıs ayında TBMM gündemine gelmesini bekliyoruz."