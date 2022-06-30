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    3600 ek gösterge teklifi komisyonda kabul edildi

    3600 ek gösterge, öğrencilere üniversite affı, en düşük emekli maaşını da 2500 liradan 3500 liraya çıkaran torba yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
    • 30.06.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 17:43
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    3600 ek gösterge teklifi komisyonda kabul edildi

    AK Parti 57 maddeden oluşan torba yasa teklifini TBMM’ye sundu.

    Yasa teklifi maaş düzenlemesinin yanı sıra özellikle memur emeklilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge ve milyonlarca kişiye, üniversiteye dönme imkanı sağlayan öğrenci affı gibi önemli düzenlemeleri içeriyor.

    Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

    Kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge, öğrencilere üniversite affı, milletvekillerine emekli maaş artışı getiren, en düşük emekli maaşını da 2500 liradan 3500 liraya çıkaran torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

    Milyonların gözü bu kanun teklifindeydi

    5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

    Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen 3600 ek gösterge düzenlemesiyle memurların ek göstergelerine 600 puan eklenecek.

    Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri yükselecek. Ek gösterge artışıyla emekli maaşı ve ikramiyesinde artış olacak.

    Emekli ikramiyelerindeki artış 50 bin lirayı bulacak

    Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığı 1234-1391 lira, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500-50 bin 150 lira arasında artacak.

    Öğrenci Affı

    Yasayla ayrıca, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinden eğitimlerini bırakmak zorunda kalanlara belirli şartlarda okullarına dönüş imkanı tanınacak.

    Emekli aylığı 3 bin 500 TL oldu

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki torba yasanın görüşmelerinde sürpriz bir değişiklik yapıldı.

    Torba kanun teklifine verilen önergeyle, 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 3.000 liraya çıkartılmasını öngören madde değiştirildi.

    Önergenin kabul edilmesiyle en düşük emekli aylığı 3.500 liraya yükseltildi.

    ÖTV indirimi de eklendi

    Teklife yerli elektrikli otomobil üretimini teşvik etmek için ÖTV indirimi de eklendi.

    3600 ek gösterge teklifi komisyonda kabul edildi #1

    3600 ek gösterge teklifi komisyonda kabul edildi #2


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