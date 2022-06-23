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    Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

    Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı, piyasalar tarafından merakla bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 07:50
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 13:47
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    Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

    Para Politikası Kurulu'nun bugün toplanarak vereceği faiz kararına piyasaların gözü çevrilmiş durumda.

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yılın altıncı faiz kararı verilecek.

    Faizin sabit kalacağı düşünülüyor

    Merkez Bankası, bu yıl ilk 5 toplantıda da faizi sabit bıraktı.

    Ekonomistler, bankanın bu toplantıda da yüzde 14 olan politika faizini değiştirmemesini öngörüyor.

    Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak #1

    Merkez Bankası'nın karar metninde vereceği mesajlar merak konusu

    Faiz kararının yanında kurulun karar metninde vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor.

    Karar metninde yer alacak enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek.

    Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak #2


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