Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak Dolar/TL kurunu bugün alış için 11,4373 olarak belirledi.

Yeni sistemdeki hesaplarda esas alınacak vade başı/vade sonu kuru olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) saat 11.00'de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacağı duyurulmuştu.

KUR KORUMALI MEVDUAT İÇİN GÜNLÜK KUR SEVİYESİ

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak dolar kur seviyelerini açıkladı. Buna göre dolar alış 11,4373 lira, satış 11,4579 lira olarak belirtildi.

Euro alış ise 12,9579 lira ise euro satış 12,9812 lira olarak açıklandı.

Sterlinde ise alış 12,9579 lira satış ise 12,9812 lira olarak belirtildi





FAİZ ORANI AZAMİ YÜZDE 17 OLARAK UYGULANIYOR

Bankalarca uygulanacak azami faiz oranının, politika faizinin 300 baz puan üstünde belirlenebileceği açıklanmıştı. TCMB'nin politika faizinin yüzde 14 olduğu düşünüldüğünde bankaların uygulayabileceği azami faiz yüzde 17'ye karşılık geliyor.

Azami faiz oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacak.