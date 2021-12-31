Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 1.867,71 puandan başladı. BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satışta yukarı adım kuralı bugün de devam edecek.

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,07 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.867,71 puana yükseldi.

HOLDİNG ENDEKSİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,20 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,37 ile turizm oldu.

DÜN BORSA YÜZDE 1,68 DÜŞÜŞLE KAPANMIŞTI

Dün BIST 100 endeksi satıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü de yüzde 1,68 değer kaybıyla 1.863,65 puandan tamamladı.

YUKARI ADIM KURALI BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

Bu arada BIST 50 endeksinde yer alan paylarda 20 Aralık'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı" bugün de devam edecek. Bugün Almanya, İtalya ve İspanya piyasalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyecek. İngiltere ve Fransa'da ise piyasalar öğlene kadar açık olacak.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 puanın direnç, 1.840 ve 1.790 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.