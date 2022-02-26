Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesine çıktı

Belçika İstatistik Kurumu'na göre ülkede şubat ayında enflasyon yüzde 8,04'le 1983 yılından bu yana ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Belçika İstatistik Kurumu'nun (Statbel) yayınladığı şubat ayı enflasyon verilerini yayınladı. Verilere göre, Belçika'da ocak ayında yüzde 7,59 olan enflasyon, şubatta yüzde 8,04'e çıktı.

1983'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Belçika'da en son 39 yıl önce enflasyon yüzde 8,92 seviyesinde ölçülmüştü. Böylece, Belçika'da enflasyon oranı 1983 yılı mart ayından bu yanan ölçülen en yüksek seviyeyi gördü.

ENFLASYONU ENERJİ FİYATLARI YÜKSELTTİ

Ülkede, çekirdek enflasyon ise şubatta yüzde 3,28'e yükseldi. Şubat ayında en önemli fiyat artışları akaryakıt, elektrik, alkollü içecekler, sebze, meyve, kalorifer yakıtı, çiçek, balık ve deniz ürünlerinde gerçekleşti. Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu.

Enerjideki fiyat artış oranı yüzde 60,99'u buldu. Enerji ürünlerinin şubat ayı enflasyonuna katkısı da yüzde 5,03 düzeyinde gerçekleşti.





DOĞALGAZ FİYATLARI ARTTI

Belçika'da şubat ayında 1 yıl öncesine kıyasla elektrik fiyatları yüzde 72,8, doğalgaz fiyatları yüzde 138,3 ve kalorifer yakıtı fiyatları yüzde 57,6 arttı.