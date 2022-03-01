Rus rublesinde değer kaybı sürüyor

Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen tekrar değer kaybetmeye başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırıları bugün 6. gününde. Rusya'ya getirilen ekonomik yaptırımlar para birimi rublenin düşmesine neden oldu.

PARİTELER RUBLENİN ALEHİNE ARTIYOR

Dolar/ruble paritesi yüzde 5,7 artışla 100 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 4,2 yükselişle 110,4'e çıktı.

RUSYA EKONOMİSİ TOPARLAMAK İÇİN TEDBİR ALMAYA BAŞLADI

Rusya Merkez Bankası, dün aldığı kararla politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu. Uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de döviz gelirlerinin yüzde 80’ini yetkili bankalarda satma zorunluluğu getirilmişti. Son olarak da Rusya, şirketlerin hissesini almak için 1 trilyon ruble ayırdı.



