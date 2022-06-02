Merkez Bankası rezervleri arttı

Merkez Bankası'nın istatistiklerine göre, rezervleri döviz ve altın olarak toplam 2 milyar 636 milyon dolar artarak 102 milyar 897 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 27 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 636 milyon dolar artarak toplamda 102 milyar 897 milyon dolara geldi.

Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 274 milyon dolar arttı

AA'nın haberine göre, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 274 milyon dolar artışla 61 milyar 285 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20 Mayıs'ta 60 milyar 11 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri, 1 milyar 361 milyon dolar yükseldi

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 361 milyon dolar yükselerek 40 milyar 250 milyon dolardan 41 milyar 611 milyon dolara ulaştı.

Toplam rezervler 2 milyar 636 milyon dolar artış gösterdi

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 636 milyon dolar artarak 100 milyar 261 milyon dolardan 102 milyar 897 milyon dolara yükseldi.