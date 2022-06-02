Petrol
116.22
-0.06%
Euro
17.71
1.22%
Dolar
16.4761
0.51%
Altın
986.41
1.35%
Borsa
2586
0.00%
Bitcoin
498.616
-4.76%
BTXN Coin
12.18
-3.33%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Merkez Bankası rezervleri arttı

    Merkez Bankası'nın istatistiklerine göre, rezervleri döviz ve altın olarak toplam 2 milyar 636 milyon dolar artarak 102 milyar 897 milyon dolara yükseldi.
    • 02.06.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 16:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merkez Bankası rezervleri arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 27 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 636 milyon dolar artarak toplamda 102 milyar 897 milyon dolara geldi.

    Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 274 milyon dolar arttı

    AA'nın haberine göre, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 274 milyon dolar artışla 61 milyar 285 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20 Mayıs'ta 60 milyar 11 milyon dolar seviyesindeydi.

    Altın rezervleri, 1 milyar 361 milyon dolar yükseldi

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 361 milyon dolar yükselerek 40 milyar 250 milyon dolardan 41 milyar 611 milyon dolara ulaştı.

    Merkez Bankası rezervleri arttı #1

    Toplam rezervler 2 milyar 636 milyon dolar artış gösterdi

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 636 milyon dolar artarak 100 milyar 261 milyon dolardan 102 milyar 897 milyon dolara yükseldi.


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da kuyumcu aracından altın çalan çete çökertildi
    3. Sayfa

    İstanbul'da kuyumcu aracından altın çalan çete çökertildi

    İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı düştü
    Yaşam

    İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı düştü

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir