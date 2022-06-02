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Merkez Bankası rezervleri arttı
- 02.06.2022 - 16:40
- Güncelleme : 02.06.2022 - 16:43
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 27 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 636 milyon dolar artarak toplamda 102 milyar 897 milyon dolara geldi.
Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 274 milyon dolar arttı
AA'nın haberine göre, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 274 milyon dolar artışla 61 milyar 285 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20 Mayıs'ta 60 milyar 11 milyon dolar seviyesindeydi.
Altın rezervleri, 1 milyar 361 milyon dolar yükseldi
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 361 milyon dolar yükselerek 40 milyar 250 milyon dolardan 41 milyar 611 milyon dolara ulaştı.
Toplam rezervler 2 milyar 636 milyon dolar artış gösterdi
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 636 milyon dolar artarak 100 milyar 261 milyon dolardan 102 milyar 897 milyon dolara yükseldi.