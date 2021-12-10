Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerini bekliyor

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayısının risk iştahını azaltması ile negatif seyrediyor.

Analistler, enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası üzerinde önemli belirleyicilerden biri olması sebebiyle yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

Koronavirüs salgınında Omicron varyantının yayılmaya devam etmesiyle gündeme gelen kısıtlamalar risk iştahını törpülüyor.

Salgındaki tedirgin edici gelişmelerin yanı sıra bugün başta ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD TÜFE BEKLENTİSİ YILLIK YÜZDE 6,8 ARMASI YÖNÜNDE

ABD'de, TÜFE'nin kasımda aylık yüzde 0,7, yıllık ise yüzde 6,8 artması bekleniyor.

BORSA İSTANBUL, YÜZDE 1,34 DEĞER KAZANARAK KAPANDI

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,34 değer kazanarak 2.031,44 puanla kapanış rekorunu kırarken, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 2.053,47 puana taşıdı.

DOLAR/TL 13,7850

Dolar/TL ise uluslararası piyasada dün, günü yüzde 0,9 artışla 13,7956'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,7850 seviyesinde işlem görüyor.

BUGÜN AÇIKLANACAK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon ile İngiltere'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.