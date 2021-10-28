Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku arttı

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi hareketleri haftalık olarak yayınlanıyor. Buna göre hisse senedi stoku, 22 Ekim'de 21 milyar 183 milyon 800 bin dolara yükseldi.

Her hafta periyodik olarak yayınlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri paylaşıldı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Ekim ile biten haftada net 103 milyon dolarlık hisse senedi, 103 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 16 milyon 100 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

HİSSE SENEDİ STOKU 21.1 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin 15 Ekim itibarıyla 20 milyar 846 milyon 300 bin dolar olan hisse senedi stoku, 22 Ekim'de 21 milyar 183 milyon 800 bin dolara yükseldi.

DİBS VE ŞBS STOKLARDA GERİLEME YAŞANDI

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 5 milyar 827 milyon 800 bin dolardan 5 milyar 637 milyon dolara, ŞBS stokları da 239 milyon 300 bin dolardan 219 milyon 100 bin dolara geriledi.