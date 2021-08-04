4 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

4 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 4 Ağustos Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. Dün 8,30’un altına gerileyen doların bugünkü seyri merak ediliyor. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dün yaşanan düşüş bugün tersine döndü.

TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamlarının ardından dolar dün, 8,29 – 8,44 arasında seyretti.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

4 AĞUSTOS 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Küresel piyasalar cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda. Dün 8,30’un altına gerileyen dolar/TL bu seviyeden gelen alımlarla yönünü yukarı çevirdi ve 8,40'ın üzerine çıktı.

Kur bu sabah itibariyle 8,40 seviyelerinde yatay seyir izliyor. Euro/TL ise 9,95'lerde seyrediyor. Yurt içinde, dün açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 18,95 ile beklentileri aşmasına karşın, pay piyasalarında pozitif eğilimin korunması dikkati çekti.

Uzmanlar, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, dünya genelinde hizmet sektörü PMI ve ABD'de ADP istihdam raporu başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti.