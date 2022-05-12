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    4 aydır sabit! Merkez Bankası Mayıs faizi açıklandı mı, kaç oldu? 2022 mayıs faizi...

    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası açıklanacak olan mayıs ayı faizi ekonomi gündeminde yer alıyor. Peki 2022 mayıs faizi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 10:55
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    4 aydır sabit! Merkez Bankası Mayıs faizi açıklandı mı, kaç oldu? 2022 mayıs faizi...

    Binlerce vatandaş, yatırımcı, iş insanı ve sektöre ilgi duyanlar Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak kararı bekliyor.

    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yılın beşinci toplantısını gerçekleşecek.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önceki ay faizi yüzde 14'te sabit bırakma kararı aldı. Şimdi ise gözler mayıs ayı faiz kararına çevrildi.

    Mayıs ayı faizi düşecek mi, yükselecek mi merakla bekleniyor. Enflasyonla mücadelede Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak olan karar ne olacak sorusu milyonların gündeminde.

    Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TCMB mayıs ayı faizi 2022...

    2022 Mayıs Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı 26 Mayıs Perşembe günü saat 14:00’da açıklanacak.

    4 aydır sabit! Merkez Bankası Mayıs faizi açıklandı mı, kaç oldu? 2022 mayıs faizi... #1


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