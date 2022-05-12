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4 aydır sabit! Merkez Bankası Mayıs faizi açıklandı mı, kaç oldu? 2022 mayıs faizi...

4 aydır sabit! Merkez Bankası Mayıs faizi açıklandı mı, kaç oldu? 2022 mayıs faizi...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası açıklanacak olan mayıs ayı faizi ekonomi gündeminde yer alıyor. Peki 2022 mayıs faizi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?