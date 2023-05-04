4 Mayıs ekonomi gündemi! Piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

AA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalarla karışık bir seyir izliyor.

Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.

Geçen yılın mart ayından bu yana 10. faiz artırımını gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplam 500 baz puan yükseltmiş oldu.

Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik aktivitenin ilk çeyrekte "ılımlı bir büyüme" kaydettiğine işaret edilerek iş kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu, işsizlik oranının düşük kaldığı, enflasyonun ise yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

"Faiz artırımlarının durdurulup durdurulmayacağının haziran toplantısında ele alacağız"

Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarının durdurulup durdurulmayacağının haziran toplantısında ele alınacağını bildirdi.

Altının ons fiyatı ise dün 2 bin 65 dolar

Altının ons fiyatı ise dün 2 bin 65 dolarla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmesinin ardından şu sıralarda yüzde 1 azalışla 2 bin 44 dolardan alıcı buluyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi değer kaybetti

Yurt içinde dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,45 altında 4.485,97 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ile Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

09.00 Almanya, mart ayı dış ticaret dengesi

10.30 Türkiye, TCMB'nin Enflasyon Raporu

10.55 Almanya, nisan ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Euro Bölgesi, nisan ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, nisan ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Euro Bölgesi, mart ayı ÜFE

14.30 Türkiye, reel efektif döviz kuru

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 Euro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

15.30 ABD, mart ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.45 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın basın toplantısı