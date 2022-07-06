Avrupa Borsaları karışık seyirde

Küresel piyasalar resesyon endişesiyle çalkalanırken Avrupa borsaları da karışık seyirde ilerliyor.

Küresel piyasalar, artan resesyon endişeleriyle alt üst olurken, dünya genelinde makroekonomik verilerin ekonomilerin durumuna ilişkin vereceği işaretlerin piyasalarda oynaklığı daha da artırmasından endişe ediliyor.

Emtia fiyatları dünya genelinde ekonomik aktivitenin durgunlaşacağına yönelik endişelerle dün sert satıcılı bir seyir izledi.

Brent petrolün fiyatı düştü

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 9,6 değer kaybıyla 10 dolardan fazla düşerek 101,9 dolara inerken, bakırın libresi düşüş eğilimini üst üste beşinci güne taşıyarak Kasım 2020'den bu yana en düşük seviye olan 3,40 dolara geriledi. Altının ons fiyatı da yüzde 2,38 azalışla 1.765 dolara düştü.

Avrupa'da artan resesyon kaygıları, enerji arzındaki problemler ve politik gelişmeler risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesine

Dün dolar endeksinin son 20 yılın en yükseğine çıkmasının ardından euro/dolar paritesi de 1,0235'le Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Sterlin/dolar paritesi ise 1,1898'le 26 Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bölge ülkelerinin para birimlerinin dolar karşısında gerilediği günde tahvil piyasalarında da satış ağırlıklı bir seyir gözlemlendi.

Öte yandan, İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, art arda hükümetteki görevlerinden istifa ettiklerini açıklarken, artan belirsizlikler ülke varlıklarındaki fiyatlamalarda dalgalanmaların sertleşmesine sebep oldu.

Avrupa borsalarında kayıplar hakim

Dün, bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,91, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 2,86, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,68 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,99 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları ise yeni güne yüzde 1'i aşan yükselişle başladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, mayıs ayı fabrika siparişleri

11.30 İngiltere, haziran ayı inşaat sektörü PMI

12.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı perakende satışlar

16.45 ABD, haziran ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, haziran ayı ISM imalat dışı PMI