40 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi

Teknik bilgi gerektiren ve insan hayatını koruma sorumluluğu bulunan bazı meslekleri yapmak için bir eğitim ve sınavdan geçerek belge almaları zorunluğu genişletildi.

Mesleklerini yapmak için belgesi olma zorunluluğu bulunan branşlara 40 farklı uzmanlık alanı daha eklendi.

Elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğalgaz sayaç sökme-takma elemanları, çimento üretim elemanı, tıbbi atık toplayıcısı ve mermer doğal taş ocakçısının da aralarında olduğu 40 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi.

ELEKTRİK TESİSATÇISINDAN TIBBI ATIK TOPLAYICISINA KADAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, aralarında, elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğalgaz sayaç sökme-takma elemanları, çimento üretim elemanı, tıbbi atık toplayıcısı, mermer doğal taş ocakçısı ve yer altı hazırlık işçisinin de olduğu 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi.

TEHLİKELİ MESLEKLERE BELGE ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), İş kazaları açısından yüksek risk grubundaki "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki 143 meslekte, belgeli çalışan şartı bulunan Kurum, paydaşlarının da katkılarıyla 40 meslek için daha belge zorunluluğu getirdi.

10 NİSAN 2022'DEN SONRA BELGESİ OLMAYANA İŞ YOK

Buna göre, madencilik ve enerji sektörlerindeki meslekler başta olmak üzere; aralarında elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğalgaz sayaç sökme-takma elemanları, çimento üretim elemanı, mermer doğal taş ocakçısı ve yer altı hazırlık işçisinin de aralarında olduğu 40 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar 10 Nisan 2022'den itibaren çalışamayacak.

BELGE ZORUNLULUĞUYLA İŞ KAZALARI YÜZDE 25 AZALDI

İş kazalarının asgariye indirilmesi, üretimde verimlilik ve etkinliğin sağlanmasını amaçlayan Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu, 2015 yılından bu yana uygulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, belge zorunluluğu sayesinde "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki mesleklerde iş kazaları yüzde 25 azaldı.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 183 MESLEK GRUBU İÇİN İSTENİYOR

Yeni eklenen 40 meslekle birlikte, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta olup Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna sahip meslek sayısı 183'e yükseldi.

SINAV VE BELGE İÇİN 1 MİLYAR 120 MİLYON LİRA ÖDENDİ

Çalışanlara ilave mali yük getirmeyen belge zorunluluğunda, sınav ve belgelendirme ücretleri, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 1 milyon 200 bin belgeli çalışan için toplam 1 milyar 120 milyon 574 bin lira ödeme yapıldı.

1 MİLYON 575 ÇALIŞANA BELGE VERİLDİ

MYK, Nisan 2021 itibarıyla 1 milyon 366 bini, belge zorunluluğu bulunan mesleklerdekiler olmak üzere 1 milyon 575 bin çalışana Mesleki Yeterlilik Belgesi verdi.