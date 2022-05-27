400 bin ton şeker ithalatından gümrük vergisi alınmayacak

Resmi Gazete'de yayınlanan kara göre; 400 bin ton şeker ithalatında gümrük vergisi alınmayacak.

Cumhurbaşkarı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan karar göre, 'Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar' yürürlüğe girdi.

400 bin tonluk şeker ithalatında vergi alınmayacak

DHA'nın haberine göre; yürürlüğe giren kararla birlikte 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatında gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak. Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 15 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli olacak.

Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayınlanacak tebliğle belirlenecek.