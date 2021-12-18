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    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları, enflasyon ve koronavirüsün Omicron varyantının endişesiyle İngiltere hariç düşüşle kapanış yaptı.
    • AA
    • 18.12.2021 - 09:37
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    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları, koronavirüsün Omicron varyantının yayılmasından duyulan endişeyi satıcılı bir seyir izleyerek yansıttı.

    Ayrıca Avrupa'da oldukça etkili olan enflasyon görünümüne ilişkin endişelerin etkisiyle haftanın son işlem gününü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı.

    OTOMOBİL VE YEDEK PARÇA HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

    Otomobil ve yedek parça şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan satış sonrası gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 azalarak 408,54 puandan kapandı. Stoxx 600 Otomobil ve yedek parça endeksi günü yüzde 2,66 değer kaybederek kapattı.

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı #1

    FRANSA, İTALYA, ALMANYA VE FRANSA'DA BORSALAR GERİLEDİ

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12 azalarak 6.926,63 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64 değer kaybederek 26.611,41 ve Almanya DAX 30 endeksi yüzde 0,67 düşerek 15.531,69 seviyesinden günü kapattı. Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,13 artışla 7.269,92 seviyesinden tamamladı.

    EURO/DOLAR PARİTESİ: 1,127

    Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,49 düşüşle 1,127 seviyelerinde işlem gördü.

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