Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor

Bugün yurt içinde piyasalara yön verecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek.

Yurt içinde, dün özellikle banka hisselerinde tepki alımlarının güçlenmesi ile yükselişi ivme kazanan BIST 100 endeksi, yüzde 2,24 değer kazanarak günü 1.409,19 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksinin yükselişi ise yüzde 3,57 oldu. Dün dolar endeksindeki düşüş eğiliminin etkisiyle yüzde 0,5 değer kaybederek 8,0794'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,0850 seviyesinde işlem görüyor.

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTISI SONRASI KARAR AÇIKLANACAK

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.360 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

FAİZİN SABİT BIRAKILACAĞI BEKLENİYOR

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Bu toplantı Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun göreve geldikten sonraki ilk toplantısı olacak. Karar, saat 14.00'te açıklanacak.

SON TOPLANTIDA FAİZ 17'DEN 19'A ÇIKMIŞTI

20 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankete göre, ekonomistlerden sadece 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor. Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.