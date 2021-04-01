İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İstanbul Ticaret Odası, enflasyon verisinin açıklanması öncesinde öncü verilerden olarak kabul edilen araştırmasını paylaştı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da martta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,13, toptan fiyatlar ise yüzde 3,10 artış gösterdi.

GEÇEN AYIN AYNI AYINA GÖRE ARTIŞ

İTO verilerine göre, İstanbul'da martta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 16,37, toptan fiyatlar yüzde 17,67 arttı.