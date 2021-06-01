Doğal gaz fiyatlarına zam

Doğal gazda konut ve sanayi abone grupları için haziranda geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim santrallerinin tarifesinde ise yüzde 5 artış yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosu yayınladı.

KONUT TÜKETİCİLERİNE YÜZDE 1, SANAYİ ABONELERİNE YÜZDE 5 ZAM

Tabloya göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mayısta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1328 lira 65 kuruş, sanayi aboneleri için 1486 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 5 artışla 1713 lira 25 kuruş oldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.