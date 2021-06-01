Euro
10.3908
0.03%
Dolar
8.4918
0%
Altın
520.66
0.01%
Borsa
1.42
-0.11%
Bitcoin
313.570
1.47%
EXEN Coin
32.90
-4.63%
16ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 16 C

    Doğal gaz fiyatlarına zam

    Doğal gazda konut ve sanayi abone grupları için haziranda geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim santrallerinin tarifesinde ise yüzde 5 artış yapıldı.
    • AA
    • 01.06.2021 - 01:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Doğal gaz fiyatlarına zam

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosu yayınladı.

    KONUT TÜKETİCİLERİNE YÜZDE 1, SANAYİ ABONELERİNE YÜZDE 5 ZAM

    Tabloya göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mayısta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1328 lira 65 kuruş, sanayi aboneleri için 1486 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

    Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 5 artışla 1713 lira 25 kuruş oldu.

    Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

    Doğal gaz fiyatlarına zam #1

    Doğal gaz fiyatlarına zam #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir