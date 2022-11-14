Petrol
95.19
-0.83%
Euro
19.187
-0.17%
Dolar
18.5943
0.27%
Altın
1.052
-0.17%
Borsa
4550
2.12%
Bitcoin
325.749
2.26%
BTXN Coin
6.68
9.15%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi arttı

    Bugün kürüsel ekonomilerin odaklandığı veri, Euro Bölgesi'ndeki sanayi üretimi idi.
    • 14.11.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 15:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi arttı

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

    Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminin eylülde yüzde 0,9 artması, piyasalarda olumlu dalgalandı.

    19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Eylül 2021'e göre de yüzde 4,9 artış kaydetti.

    ABD'de sanayi üretimi artış gösterdi

    AB'de de sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 yükseldi.

    Euro Bölgesi nde sanayi üretimi arttı #1

    İrlanda, sanayi üretiminde zirveye çıktı

    AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 11,9 ile İrlanda'da, yüzde 7,1 ile Belçika'da ve yüzde 1,6 ile Macaristan ve Hollanda'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 8,2 ile Litvanya'da, yüzde 4,5 ile Yunanistan'da ve yüzde 3,6 ile Estonya'da tespit edildi.

    Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 31 ile İrlanda'da, yüzde 19 ile Danimarka'da ve yüzde 14,2 ile Malta'da artarken, Estonya'da yüzde 7,5, Letonya'da yüzde 3,7 ve Slovakya'da yüzde 1,9 geriledi.


    POMEM alımları başlıyor! Polis alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? 29. dönem POMEM başvuru ekranı
    Gündem

    POMEM alımları başlıyor! Polis alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? 29. dönem POMEM başvuru ekranı

    Uşak’ta bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
    3. Sayfa

    Uşak’ta bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir