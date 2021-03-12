424 milyon liralık çiğ süt desteği ödemesi bugün başlıyor

Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 424 milyon 194 bin liralık çiğ süt desteği ödemesinin, bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin planlarına katkıda bulunuyor ve tarım sektörünü ayakta tutmak için önemli bir güç olarak ortaya çıkıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemeleri kapsamındaki destek ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Süt desteği kapsamında 2020 yılı Ekim ve Kasım ayları için 243 bin 128 üreticimize 1 milyon 550 bin 719 ton çiğ süt için 424 milyon 194 bin lira ödeme yapacağız. Destek ödemesini bugün (12 Mart Cuma günü) saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız" dedi.