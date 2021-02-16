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    43 genç daha nükleer mühendislik eğitimini tamamladı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya'da eğitim gören 43 nükleer mühendis adayının daha mezun olduklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 23:17
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 23:23
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    43 genç daha nükleer mühendislik eğitimini tamamladı

    Türkiye'nin nükleer enerjideki kararlı adımları, bir yandan Akkuyu'da inşa edilen tesislerle bir yandan da alanında uzman olacak eğitimli kadroların yetiştirilmesiyle devam ediyor.

    143 GENÇ NÜKLEER MÜHENDİSE 43 YENİ MEZUN EKLENDİ

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'ya gönderilen 43 öğrencinin daha nükleer mühendislik eğitimlerini tamamladığını belirterek ifadeleri kullandı:

    "Bugün, Rusya'daki 6,5 yıllık eğitimini tamamlayan 43 gencimiz daha nükleer mühendis oldu.

    Akkuyu NGS'de daha önce mesaiye başlayan 143 nükleer mühendisimize katılarak iş başı yapacaklar. Gençlerimizi tebrik ediyorum Nükleer enerji hikayemiz sizlere emanet."

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