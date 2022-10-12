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    Küresel piyasalar dalgalı seyrediyor

    Küresel piyasalarda, yoğunlaşan haber akışı ve veri gündemi ile enflasyon ve resesyon ikileminin arttığı görülüyor.
    • 12.10.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 11:06
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    Küresel piyasalar dalgalı seyrediyor

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'nin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri öncesi küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izleniyor.

    Jeopolitik risklerdeki artış, Çin'de salgın kapsamında devam eden "sıfır vaka" uygulaması ve enerji krizi nedeniyle enflasyonist endişeler, gündemin odağındaki yerini koruyor.

    IMF, dünya için büyüme beklentisini açıkladı

    Uluslararası Para Fonu (IMF), dün yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel ekonomik büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 3,2'de tuttu, gelecek yıl için ise yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye düşürdü.

    New York borsasında karışık bir seyir

    Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,12 yükseldi, S&P 500 endeksi yüzde 0,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,10 geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4'ün üzerini görmesinin ardından yüzde 3,94'te dengelendi. Dolar endeksi de dün 113,5'e kadar yükselmesinin ardından bugün 113,3'e geriledi.

    Küresel piyasalar dalgalı seyrediyor #1

    Avrupa borsalarında negatif seyir

    Avrupa borsalarında ise resesyon fiyatlamalarının öne çıkmasıyla teknoloji hisseleri öncülüğünde negatif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,43, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,06 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Euro/dolar paritesi ise dün 0,9672 ile yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 0,9720'den işlem görüyor.

    Analistler, bugün ABD'de 3. çeyrek bilanço dönemini başlatacak Alcao'nın finansal sonuçlarının da izleneceğine işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 puanın destek, 3.620 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

    Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

    • 12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı sanayi üretimi
    • 15.30 ABD, eylül ayı ÜFE
    • 16.30 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması
    • 21.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları

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