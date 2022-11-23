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    Piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı

    Küresel piyasalarda bugün gözler, makroekonomik veri gündemi ve Fed'in toplantı tutanaklarına çevrildi.
    • 23.11.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 09:47
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    Piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı

    Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında şahin duruşunu yumuşatabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izliyor.

    Dünya genelinde devam eden resesyon ve enflasyon ikilemi, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

    Fed'in aralık toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan faiz artışı bekleniyor

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in aralık toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Fed'in şubat toplantısında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler ise yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor.

    Fed'in toplantı tutanakları yatırımcıların odağında

    Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Fed'in toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, tutanaklarda, gelecek dönem para politikasına ilişkin sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

    borsa

    Borsa İstanbul'dan kapanış rekoru

    Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 4,60 yükselerek 4.780,74 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

    Dolar/TL 18,6190

    Dolar/TL dün yüzde 0,1 azalışla 18,6110'dan kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6190'dan işlem görüyor.

    Piyasalar Fed in toplantı tutanaklarına odaklandı #2

    Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

    • 10.00 Türkiye, kasım ayı finansal hizmetler güven endeksi
    • 11.30 Almanya, kasım ayı hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI
    • 12.00 Euro Bölgesi, kasım ayı hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI
    • 12.30 İngiltere, kasım ayı hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI
    • 16.30 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri
    • 16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
    • 17.45 ABD, kasım ayı hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI
    • 18.00 ABD, kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi
    • 18.00 ABD, ekim ayı yeni konut satışları

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