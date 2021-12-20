Döviz kurlarında son durum

Döviz kurları yeni haftaya yükselişle başlarken an itibarıyla dolar 17 TL'yi geçti.

Merkez Bankası'nın son faiz indirimi kararlarıyla başlayan döviz kurunda art arda yaşanan spekülatif artış bugün de sürüyor.

Özellikle dolar, geçtiğimiz hafta tarihi rekorunu kırarak 17 lirayı görmüştü. Merkez Bankası'nın dolara müdahalesi sonrası az da olsa gerileme yaşanmıştı.

Ancak yeni haftada Dolar/TL, cuma günkü kapanışına göre yüzde 6'nın üzerinde artışla 17,599 düzeyinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE DE YENİ ZİRVE

Euro/TL de benzer şekilde yüzde 5 artışla 19,474'e ulaştı. Sterlin ise 22.517 liradan işlem görüyor.

GRAM TEKRARDAN BİN LİRA OLDU

Dolar/TL ve ons altında yaşanan hareket sonrasında gram altın 1.000 lirayı gördü ve 997'ya döndü.

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 997 lira

Çeyrek altın: 1.648 lira

Cumhuriyet altını: 6.714 lira

Tam altın: 6.598 lira

Yarım altın: 3.296 lira

BITCOIN İNİŞTE

Kripto para piyasasının en fazla işlem gören para birimi Bitcoin dün en yüksek seviyesi 48 bin 270 dolardan bu sabah 46 bin 530 dolara geriledi. Diğer kripto paralardan Ethereum 3 bin 845 dolar, Binance Coin ise 521,2 dolardan işlem görüyor.