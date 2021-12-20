- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Döviz kurlarında son durum
Döviz kurlarında son durum
- Özel Haber
- 20.12.2021 - 08:56
- Güncelleme : 20.12.2021 - 09:16
Merkez Bankası'nın son faiz indirimi kararlarıyla başlayan döviz kurunda art arda yaşanan spekülatif artış bugün de sürüyor.
Özellikle dolar, geçtiğimiz hafta tarihi rekorunu kırarak 17 lirayı görmüştü. Merkez Bankası'nın dolara müdahalesi sonrası az da olsa gerileme yaşanmıştı.
Ancak yeni haftada Dolar/TL, cuma günkü kapanışına göre yüzde 6'nın üzerinde artışla 17,599 düzeyinde işlem görüyor.
EURO VE STERLİNDE DE YENİ ZİRVE
Euro/TL de benzer şekilde yüzde 5 artışla 19,474'e ulaştı. Sterlin ise 22.517 liradan işlem görüyor.
GRAM TEKRARDAN BİN LİRA OLDU
Dolar/TL ve ons altında yaşanan hareket sonrasında gram altın 1.000 lirayı gördü ve 997'ya döndü.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 997 lira
Çeyrek altın: 1.648 lira
Cumhuriyet altını: 6.714 lira
Tam altın: 6.598 lira
Yarım altın: 3.296 lira
BITCOIN İNİŞTE
Kripto para piyasasının en fazla işlem gören para birimi Bitcoin dün en yüksek seviyesi 48 bin 270 dolardan bu sabah 46 bin 530 dolara geriledi. Diğer kripto paralardan Ethereum 3 bin 845 dolar, Binance Coin ise 521,2 dolardan işlem görüyor.