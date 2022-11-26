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    ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

    ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttış gösterdi.
    • 26.11.2022 - 10:29
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    ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

    Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes, haftalık verileri yayınladı.

    Baker Hughes'e göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 160 adet artış gösterdi.

    Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Kasım haftasında önceki haftaya kıyasla 4 artışla 627'ye yükseldi.

    Brent petrolün varil fiyatı düştü

    Perşembe gününü 85,34 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 83,66 dolar seviyesinde tamamladı.

    petrol

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