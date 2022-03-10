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    Küresel piyasalar, yön arayışında

    Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Rusya-Ukrayna savaşında artan diplomasiye yönelik iyimserlikle toparlanma çabası öne çıktı.
    • AA
    • 10.03.2022 - 09:23
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    Küresel piyasalar, yön arayışında

    Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından küresel çapta riskli varlıklarda gözlenen sert kayıpların, emtia fiyatlarındaki düşüş ve diplomasiye yönelik umutlarla toparlanma çabası içine girdi

    Küresel piyasalarda, savaş gündemi ve emtia fiyatlarını takip ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD'nin şubat ayı enflasyon verileri izleniyor.

    Bugün, Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısına çevrildi.

    BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 130 DOLARDAN DÜŞÜŞE GEÇTİ

    Artan diplomasi umutları ve petrol arzına ilişkin endişelerin yatışması ile dün Brent petrolün varil fiyatı 130 dolar seviyelerinden düşüşe geçerek günü yüzde 12,7 azalışla 111,1 dolardan tamamlarken, bugün 111,5 dolardan işlem görüyor.

    Küresel piyasalar, yön arayışında #1

    ALTININ ONS FİYATI YÜZDE 3 DÜŞTÜ

    Altının ons fiyatı da dün yüzde 3'e yakın düşüşle 1.991 dolardan kapanmasının ardından bugün 1.980 dolardan alıcı buluyor. Buğday fiyatlarında da yüzde 5'i aşan düşüş yaşanırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri son 10 günün en yüksek seviyesi olan yüzde 1,96'yı test etti.

    Dün ABD Başkanı Joe Biden'ın, merkez bankası dijital para birimi ile diğer kripto para birimlerinin risklerinin incelenmesini öngören bir kararname imzalamasının ardından, Bitcoin'in fiyatı yüzde 9'a yakın değer kazanarak 42 bin 598 doları görürken, bugün yeniden 40 bin doların altına indi.

    NEW YORK BORSASI DEĞER KAZANDI

    Bu gelişmelerle dün New York borsasında da alımların güçlendiği görülürken, Dow Jones endeksi yüzde 2, S&P 500 endeksi yüzde 2,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,60 değer kazandı.

    Küresel piyasalar, yön arayışında #2

    DOLAR ENDEKSİ YATAY HAREKET EDİYOR

    Dolar endeksi dün yüzde 1,1 düşüşle 98'in altına inmesinin ardından bugün yatay hareket ediyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarında ise yeni günün hafif de olsa satıcılı başladığı görülüyor.

    ENERJİ FİYATLARI İNİŞE GEÇTİ

    Avrupa tarafında, petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin ardından doğalgaz vadeli işlem kontratları da yüzde 30,3 düşüşle 150 euronun altına indi. Enerji fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ortak tahvil çıkaracağına yönelik beklentilerin de etkisiyle pay piyasalarında yüzde 7'yi aşan yükseliş görüldü.

    Küresel piyasalar, yön arayışında #3

    EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1054

    Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 7,92, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 7,13 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,25 değer kazandı. Bugün açıklanacak ECB'nin faiz kararı öncesinde euro/dolar paritesi 1,1054 seviyelerinde bulunuyor.

    ECB'nin bugünkü toplantıda faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, enflasyonist baskıların arttığı bir ortamda daha önce yıl içinde 2 kez faiz artırımı yapacağına ilişkin oluşan tahminlerin yapılacak yönlendirmelerle ne yöne evrileceği takip edilecek.

    ASYA PİYASALARINDAKİ POZİTİF HAVA DARALDI

    Asya tarafında bugün küresel piyasalardaki pozitif havanın devralındığı görülürken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 artışla seyrediyor.

    PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

    • 10.00 Türkiye, ocak ayı işsizlik oranı
    • 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
    • 15.45 Avro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı
    • 16.30 ABD, şubat ayı TÜFE
    • 16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
    • 22.00 ABD, şubat ayı hazine bütçe dengesi

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