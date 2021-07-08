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    Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

    Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,84 puan ve yüzde 0,20 değer kaybederek 1.387,74 puana geriledi.
    • AA
    • 08.07.2021 - 10:24
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    Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

    Borsada bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 0,22 azalış kaydetti.

    SEKTÖRLERDEN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI KAZANDIRDI

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok değer kaybeden yüzde 0,89 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

    DÜNKÜ KAPANIŞ YÜKSELİŞLE KAPANDI

    Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 değer kazanarak günü 1.390,58 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul güne düşüşle başladı #1

    DESTEK DİRENÇ KONUMU

    Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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