Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,84 puan ve yüzde 0,20 değer kaybederek 1.387,74 puana geriledi.

Borsada bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 0,22 azalış kaydetti.

SEKTÖRLERDEN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok değer kaybeden yüzde 0,89 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

DÜNKÜ KAPANIŞ YÜKSELİŞLE KAPANDI

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 değer kazanarak günü 1.390,58 puandan tamamladı.

DESTEK DİRENÇ KONUMU

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.