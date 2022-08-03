Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar, gelen veriler ışığında dalgalı seyrederken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 artışla 2.664,83 puandan başlangıç yaptı.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 0,33 değer kaybıyla 2.647,59 puandan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul'un açılışında bugün BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,24 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 2.664,83 puana yükseldi.

Bankacılık ve holding endeksi arttı

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 ve holding endeksi yüzde 1,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, tek kaybettiren yüzde 0,38'le gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi piyasalara darbe vurdu

AA'nın haberine göre analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesinin, jeopolitik riskleri artırdığını ve piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu bildirdi.

Söz konusu ziyaretin ABD-Çin ilişkilerinde gerilime neden olduğuna dikkati çeken analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam edeceğini söyledi.

Destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.670 ve 2.700 seviyelerinin direnç, 2.540 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.