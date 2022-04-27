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    Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı

    Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı

    Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun görevden alındı.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 04:05
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 04:33
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kurumlarda atama ve görevden alma kararları yer aldı.

    Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü görevden alındı

    Geçen ay et fiyatlarına zamla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki çeken ve görevden alınan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun'un görevden alındığına dair karar da Resmi Gazete'de yayınlandı.

    2 yönetim kurulu üyesi de görevden alındı

    Ayrıca karara göre, Yönetim Kurulu üyeleri Zekeriya Erdurmuş ve Hasan Hüseyin Aydemir de görevden alındı.

    Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı #1

    Yüzde 48'lik zammı savunması tepki çekti

    Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48'lik bir zam kararı almıştı.

    Zammın ardından açıklamalarda bulunan Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Osman Uzun, gelen tepkilere cevap vermişti.

    Uzun, "Bizim fiyatlar çok düşüktü. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık." demişti.

    Açıklamalarına devam eden Uzun, "Yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş, bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi." ifadelerini kullanmıştı.

    Et ve Süt Kurumu: Çok uzun kuyruklar oluşuyordu zam yaptık

    Yerine Mustafa Kayhan getirildi

    Uzun'un açıklamaları sonrası kurumda geçen ay görev değişimi yaşandı.

    3.5 yıldır Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nü yapan Osman Uzun görevden alınarak yerine eski Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan getirildi.

    Mustafa Kayhan'ın, 28 Mart'ta görevine başladığı öğrenildi.

    Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı #2

    Et ve Süt Kurumu: Çok uzun kuyruklar oluşuyordu zam yaptık

    Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı #3

    Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı #4


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